Габриэль Аренас
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Атлетико
26
0
1
8
0