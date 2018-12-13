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Николай Морозюк
№7
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
17 янв. 1988 (32) года
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2018/2019
2017/2018
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Динамо
0 : 1
Яблонец
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Динамо
0
Яблонец
1
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
18:50
Астана
0 : 1
Динамо
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
18:50
был в запасе
Астана
0
Динамо
1
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Динамо
3 : 1
Ренн
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Динамо
3
Ренн
1
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Ренн
1 : 2
Динамо
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Яблонец
2 : 2
Динамо
53'
53'
53'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Яблонец
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Динамо
2 : 2
Астана
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Динамо
2
Астана
2
был в запасе