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Лента
Матч-центр
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Рауль Гарсия
№22
Нападающий
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 июля 1986 (33) года
Рост
184
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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Атлетик
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