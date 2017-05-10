Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Артем Милевский
№32
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
Тамбов
3 : 0
Тосно
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
минуты: 66' - 90'
Тамбов
3
Тосно
0
минуты: 66' - 90'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
Тосно
1 : 1
Спартак-2
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Тосно
1
Спартак-2
1
был в запасе
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
17:30
Волгарь
0 : 1
Тосно
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
17:30
минуты: 1' - 46'
Волгарь
0
Тосно
1
минуты: 1' - 46'
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
16:00
Тосно
4 : 1
Зенит-2
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 65' - 90'
Тосно
4
Зенит-2
1
минуты: 65' - 90'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
16:00
Балтика
0 : 2
Тосно
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 84' - 90'
Балтика
0
Тосно
2
минуты: 84' - 90'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
Тосно
1 : 2
Динамо
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 67'
Тосно
1
Динамо
2
минуты: 1' - 67'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
13:00
Енисей
0 : 1
Тосно
19.03.2017
19 марта 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 69'
Енисей
0
Тосно
1
минуты: 1' - 69'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
Тосно
2 : 2
Тюмень
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
минуты: 62' - 90'
Тосно
2
Тюмень
2
минуты: 62' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
15:00
Тосно
5 : 2
Сокол
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 70'
Тосно
5
Сокол
2
минуты: 1' - 70'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
Факел
0 : 0
Тосно
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Факел
0
Тосно
0
минуты: 83' - 90'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
Тосно
0 : 0
Кубань
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
был в запасе
Тосно
0
Кубань
0
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
Тосно
3 : 0
Сибирь
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 58'
Тосно
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 58'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тосно
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
9:00
минуты: 82' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тосно
0
минуты: 82' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:00
Тосно
2 : 0
Тамбов
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:00
минуты: 80' - 90'
Тосно
2
Тамбов
0
минуты: 80' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
Тосно
4 : 2
Нефтехимик
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
минуты: 76' - 90'
Тосно
4
Нефтехимик
2
минуты: 76' - 90'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
15:00
Спартак-2
1 : 3
Тосно
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
15:00
был в запасе
Спартак-2
1
Тосно
3
был в запасе
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:30
Спартак-Нальчик
1 : 1
Тосно
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:30
был в запасе
Спартак-Нальчик
1
Тосно
1
был в запасе