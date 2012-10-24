Милош Нинкович
№36
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2012 24 окт. 2012 ср 21:45
Порту
3 : 2
Динамо
24.10.2012 24 окт. 2012 ср 21:45
был в запасе
Порту
3
Динамо
2
был в запасе
18.09.2012 18 сент. 2012 вт 21:45
ПСЖ
4 : 1
Динамо
18.09.2012 18 сент. 2012 вт 21:45
был в запасе
ПСЖ
4
Динамо
1
был в запасе