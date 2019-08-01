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Матч-центр
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Томаш Хюбшман
№3
Защитник
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Команда
Яблонец
Гражданство
Чехия
Дата рождения
4 сент. 1981 (38) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
Яблонец
0 : 0
Пюник
54'
54'
54'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Яблонец
0
Пюник
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
16:30
Пюник
2 : 1
Яблонец
25.07.2019
25 июля 2019
чт
16:30
минуты: 1' - 90'
Пюник
2
Яблонец
1
минуты: 1' - 90'