Гонсало Кастро
№27
Полузащитник
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 июня 1987 (32) года
Рост
172
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 20:30
Байер
2 : 1
Штутгарт
90'
90'
90'
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90'