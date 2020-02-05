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Лента
Матч-центр
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Гонсало Кастро
№27
Полузащитник
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 июня 1987 (32) года
Рост
172
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
20:30
Байер
2 : 1
Штутгарт
90'
90'
90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90'