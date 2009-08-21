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Матч-центр
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Альберт Штрайт
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
21.08.2009
21 авг. 2009
пт
21:30
Хоффенхайм
0 : 0
Шальке-04
21.08.2009
21 авг. 2009
пт
21:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Шальке-04
0
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:30
Шальке-04
3 : 0
Бохум
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:30
был в запасе
Шальке-04
3
Бохум
0
был в запасе
8.08.2009
8 авг. 2009
сб
16:30
Нюрнберг
1 : 2
Шальке-04
8.08.2009
8 авг. 2009
сб
16:30
был в запасе
Нюрнберг
1
Шальке-04
2
был в запасе