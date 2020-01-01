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Матч-центр
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Александр Денисов
№71
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 февр. 1989 (31) год
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
7
0
0
4
0