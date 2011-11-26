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Миклош Гаал
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010
2009
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
15:15
Крылья Советов
1 : 0
Волга
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Волга
0
минуты: 1' - 90'
31.07.2011
31 июля 2011
вс
17:45
Динамо
2 : 0
Волга
23'
23'
23'
31.07.2011
31 июля 2011
вс
17:45
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Волга
0
минуты: 1' - 90'
24.07.2011
24 июля 2011
вс
15:30
Волга
0 : 2
Спартак
24.07.2011
24 июля 2011
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
21.07.2011
21 июля 2011
чт
18:30
Волга
0 : 2
ЦСКА
21.07.2011
21 июля 2011
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Волга
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
30.05.2011
30 мая 2011
пн
16:30
Амкар
1 : 0
Волга
30.05.2011
30 мая 2011
пн
16:30
был в запасе
Амкар
1
Волга
0
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
13:00
Ростов
1 : 3
Волга
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
13:00
минуты: 84' - 90'
Ростов
1
Волга
3
минуты: 84' - 90'
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
15:15
Волга
3 : 0
Динамо
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
15:15
был в запасе
Волга
3
Динамо
0
был в запасе