Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Игорь Кот
№22
Вратарь
Подписаться
Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2012/2013
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Химки
4
Мордовия
3
был в запасе
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
Мордовия
1 : 4
Спартак-2
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
был в запасе
Мордовия
1
Спартак-2
4
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
был в запасе
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Волгарь
1 : 2
Мордовия
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Волгарь
1
Мордовия
2
был в запасе
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Балтика
1
Мордовия
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Тюмень
1
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
был в запасе
Шинник
1
Мордовия
0
был в запасе
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
0 : 0
Сокол
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
17:00
был в запасе
Мордовия
0
Сокол
0
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Факел
1 : 2
Мордовия
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Факел
1
Мордовия
2
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Мордовия
0
был в запасе
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
17:00
был в запасе
Мордовия
5
Химки
0
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
был в запасе
Мордовия
0
Тамбов
0
был в запасе
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Спартак-2
2 : 0
Мордовия
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
был в запасе
Спартак-2
2
Мордовия
0
был в запасе
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
был в запасе
Луч
1
Мордовия
0
был в запасе