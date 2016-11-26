Игорь Кот
№22
Вратарь
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
был в запасе
Химки
4
Мордовия
3
был в запасе
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 15:00
Мордовия
1 : 4
Спартак-2
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 15:00
был в запасе
Мордовия
1
Спартак-2
4
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 15:00
был в запасе
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
Волгарь
1 : 2
Мордовия
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
был в запасе
Волгарь
1
Мордовия
2
был в запасе
8.10.2016 8 окт. 2016 сб 17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
8.10.2016 8 окт. 2016 сб 17:00
был в запасе
Балтика
1
Мордовия
2
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Тюмень
1
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
был в запасе
Шинник
1
Мордовия
0
был в запасе
3.09.2016 3 сент. 2016 сб 17:00
Мордовия
0 : 0
Сокол
3.09.2016 3 сент. 2016 сб 17:00
был в запасе
Мордовия
0
Сокол
0
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
Факел
1 : 2
Мордовия
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
был в запасе
Факел
1
Мордовия
2
был в запасе
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Мордовия
0
был в запасе
6.08.2016 6 авг. 2016 сб 17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
6.08.2016 6 авг. 2016 сб 17:00
был в запасе
Мордовия
5
Химки
0
был в запасе
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
был в запасе
Мордовия
0
Тамбов
0
был в запасе
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Спартак-2
2 : 0
Мордовия
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
был в запасе
Спартак-2
2
Мордовия
0
был в запасе
11.07.2016 11 июля 2016 пн 12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016 11 июля 2016 пн 12:00
был в запасе
Луч
1
Мордовия
0
был в запасе