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Драган Блатняк
№19
Полузащитник
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Команда
Хайдук
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
17:30
Ростов
2 : 3
Краснодар
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
17:30
минуты: 1' - 52'
Ростов
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 52'
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
15:00
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
6'
6'
6'
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
15:00
6'
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
18:00
Ростов
2 : 0
Мордовия
90'
90'
90'
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:30
Анжи
0 : 0
Ростов
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:30
минуты: 79' - 90'
Анжи
0
Ростов
0
минуты: 79' - 90'
9.11.2012
9 нояб. 2012
пт
18:00
Ростов
3 : 0
Амкар
9.11.2012
9 нояб. 2012
пт
18:00
минуты: 87' - 90'
Ростов
3
Амкар
0
минуты: 87' - 90'
2.11.2012
2 нояб. 2012
пт
18:00
Зенит
2 : 1
Ростов
2.11.2012
2 нояб. 2012
пт
18:00
был в запасе
Зенит
2
Ростов
1
был в запасе
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:30
Кубань
1 : 0
Ростов
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:30
минуты: 85' - 90'
Кубань
1
Ростов
0
минуты: 85' - 90'
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
19:00
Ростов
0 : 0
Локомотив
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
19:00
минуты: 83' - 90'
Ростов
0
Локомотив
0
минуты: 83' - 90'
5.10.2012
5 окт. 2012
пт
18:00
Ахмат
2 : 1
Ростов
5.10.2012
5 окт. 2012
пт
18:00
минуты: 84' - 90'
Ахмат
2
Ростов
1
минуты: 84' - 90'
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:30
Ростов
0 : 4
Рубин
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:30
был в запасе
Ростов
0
Рубин
4
был в запасе
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
14:00
Спартак
3 : 1
Ростов
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
14:00
был в запасе
Спартак
3
Ростов
1
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Динамо
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
19:00
был в запасе
Ростов
1
Динамо
0
был в запасе
1.09.2012
1 сент. 2012
сб
15:30
Волга
1 : 1
Ростов
9'
9'
9'
1.09.2012
1 сент. 2012
сб
15:30
9'
минуты: 1' - 90'
Волга
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
19:00
Краснодар
0 : 0
Ростов
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
19:00
минуты: 70' - 90'
Краснодар
0
Ростов
0
минуты: 70' - 90'
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
20:00
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
69'
69'
69'
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
20:00
минуты: 60' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
2
минуты: 60' - 90'
3.08.2012
3 авг. 2012
пт
18:00
Мордовия
3 : 0
Ростов
3.08.2012
3 авг. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
29.07.2012
29 июля 2012
вс
19:00
Ростов
2 : 2
Анжи
29.07.2012
29 июля 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 68'
Ростов
2
Анжи
2
минуты: 1' - 68'
21.07.2012
21 июля 2012
сб
12:30
ЦСКА
1 : 0
Ростов
21.07.2012
21 июля 2012
сб
12:30
минуты: 1' - 69'
ЦСКА
1
Ростов
0
минуты: 1' - 69'