Роман Березовский
№21
Вратарь
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Команда
Гражданство
Армения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Динамо
1 : 1
Краснодар
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
был в запасе
Динамо
1
Краснодар
1
был в запасе
18.05.2015 18 мая 2015 пн 17:00
Урал
2 : 1
Динамо
18.05.2015 18 мая 2015 пн 17:00
был в запасе
Урал
2
Динамо
1
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Динамо
0 : 0
Торпедо
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Динамо
0
Торпедо
0
был в запасе
3.05.2015 3 мая 2015 вс 13:30
Кубань
1 : 2
Динамо
3.05.2015 3 мая 2015 вс 13:30
был в запасе
Кубань
1
Динамо
2
был в запасе
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 17:00
Амкар
2 : 0
Динамо
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 17:00
был в запасе
Амкар
2
Динамо
0
был в запасе
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Ростов
2 : 2
Динамо
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Ростов
2
Динамо
2
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Ахмат
0 : 0
Динамо
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Ахмат
0
Динамо
0
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:30
Динамо
2 : 1
Мордовия
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:30
был в запасе
Динамо
2
Мордовия
1
был в запасе
8.04.2015 8 апр. 2015 ср 20:30
ЦСКА
1 : 2
Динамо
8.04.2015 8 апр. 2015 ср 20:30
был в запасе
ЦСКА
1
Динамо
2
был в запасе
4.04.2015 4 апр. 2015 сб 14:15
Динамо
2 : 2
Локомотив
4.04.2015 4 апр. 2015 сб 14:15
был в запасе
Динамо
2
Локомотив
2
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:30
Динамо
0 : 1
Зенит
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:30
был в запасе
Динамо
0
Зенит
1
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 13:30
Спартак
1 : 0
Динамо
15.03.2015 15 марта 2015 вс 13:30
был в запасе
Спартак
1
Динамо
0
был в запасе
8.03.2015 8 марта 2015 вс 16:00
Динамо
3 : 1
Уфа
8.03.2015 8 марта 2015 вс 16:00
был в запасе
Динамо
3
Уфа
1
был в запасе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 13:30
Динамо
3 : 0
Ахмат
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 13:30
был в запасе
Динамо
3
Ахмат
0
был в запасе
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 13:30
Динамо
1 : 0
ЦСКА
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 13:30
был в запасе
Динамо
1
ЦСКА
0
был в запасе
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 13:30
Локомотив
4 : 2
Динамо
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 13:30
был в запасе
Локомотив
4
Динамо
2
был в запасе
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 20:30
Динамо
0 : 2
Рубин
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 20:30
был в запасе
Динамо
0
Рубин
2
был в запасе
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 12:30
Динамо
2 : 2
Кубань
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 12:30
был в запасе
Динамо
2
Кубань
2
был в запасе
22.09.2014 22 сент. 2014 пн 19:00
Торпедо
1 : 3
Динамо
22.09.2014 22 сент. 2014 пн 19:00
был в запасе
Торпедо
1
Динамо
3
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:30
Зенит
3 : 2
Динамо
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
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