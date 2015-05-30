Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Роман Березовский
№21
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Армения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Динамо
1 : 1
Краснодар
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
был в запасе
Динамо
1
Краснодар
1
был в запасе
18.05.2015
18 мая 2015
пн
17:00
Урал
2 : 1
Динамо
18.05.2015
18 мая 2015
пн
17:00
был в запасе
Урал
2
Динамо
1
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Динамо
0 : 0
Торпедо
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Динамо
0
Торпедо
0
был в запасе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
13:30
Кубань
1 : 2
Динамо
3.05.2015
3 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Кубань
1
Динамо
2
был в запасе
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
17:00
Амкар
2 : 0
Динамо
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
17:00
был в запасе
Амкар
2
Динамо
0
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Ростов
2 : 2
Динамо
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Ростов
2
Динамо
2
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Ахмат
0 : 0
Динамо
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Ахмат
0
Динамо
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:30
Динамо
2 : 1
Мордовия
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:30
был в запасе
Динамо
2
Мордовия
1
был в запасе
8.04.2015
8 апр. 2015
ср
20:30
ЦСКА
1 : 2
Динамо
8.04.2015
8 апр. 2015
ср
20:30
был в запасе
ЦСКА
1
Динамо
2
был в запасе
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
14:15
Динамо
2 : 2
Локомотив
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
14:15
был в запасе
Динамо
2
Локомотив
2
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:30
Динамо
0 : 1
Зенит
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:30
был в запасе
Динамо
0
Зенит
1
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
13:30
Спартак
1 : 0
Динамо
15.03.2015
15 марта 2015
вс
13:30
был в запасе
Спартак
1
Динамо
0
был в запасе
8.03.2015
8 марта 2015
вс
16:00
Динамо
3 : 1
Уфа
8.03.2015
8 марта 2015
вс
16:00
был в запасе
Динамо
3
Уфа
1
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
13:30
Динамо
3 : 0
Ахмат
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
13:30
был в запасе
Динамо
3
Ахмат
0
был в запасе
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
13:30
Динамо
1 : 0
ЦСКА
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
13:30
был в запасе
Динамо
1
ЦСКА
0
был в запасе
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
13:30
Локомотив
4 : 2
Динамо
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
13:30
был в запасе
Локомотив
4
Динамо
2
был в запасе
27.10.2014
27 окт. 2014
пн
20:30
Динамо
0 : 2
Рубин
27.10.2014
27 окт. 2014
пн
20:30
был в запасе
Динамо
0
Рубин
2
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
12:30
Динамо
2 : 2
Кубань
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
12:30
был в запасе
Динамо
2
Кубань
2
был в запасе
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
19:00
Торпедо
1 : 3
Динамо
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
19:00
был в запасе
Торпедо
1
Динамо
3
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:30
Зенит
3 : 2
Динамо
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
Показать все игры