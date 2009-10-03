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Лента
Матч-центр
Моя команда
Лаге Рамон Осни Морейра
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
13:00
Крылья Советов
0 : 0
Спартак-Нальчик
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
13:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
19:45
Кубань
0 : 0
Крылья Советов
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
19:45
минуты: 90' - 90'
Кубань
0
Крылья Советов
0
минуты: 90' - 90'
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
17:30
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
17:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Зенит
1
был в запасе