Лаге Рамон Осни Морейра
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
3.10.2009 3 окт. 2009 сб 13:00
Крылья Советов
0 : 0
Спартак-Нальчик
3.10.2009 3 окт. 2009 сб 13:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 19:45
Кубань
0 : 0
Крылья Советов
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 19:45
минуты: 90' - 90'
Кубань
0
Крылья Советов
0
минуты: 90' - 90'
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 17:30
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 17:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Зенит
1
был в запасе