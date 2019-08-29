Дмитрий Чигринский
№19
Защитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Украина
Дата рождения
7 нояб. 1986 (33) года
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:30
Трабзонспор
0 : 2
АЕК
15'
15'
15'
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
0
АЕК
2
минуты: 1' - 90'