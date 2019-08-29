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Лента
Матч-центр
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Дмитрий Чигринский
№19
Защитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Украина
Дата рождения
7 нояб. 1986 (33) года
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:30
Трабзонспор
0 : 2
АЕК
15'
15'
15'
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
0
АЕК
2
минуты: 1' - 90'