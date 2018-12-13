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Рикарду Куарежма
№17
Нападающий
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 сент. 1983 (36) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2011/2012
2010/2011
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Бешикташ
0 : 1
Мальме
65'
65'
65'
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Бешикташ
0
Мальме
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Генк
1 : 1
Бешикташ
16'
16'
16'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
16'
минуты: 1' - 90'
Генк
1
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Бешикташ
2 : 4
Генк
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Бешикташ
2
Генк
4
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Мальме
2 : 0
Бешикташ
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Мальме
2
Бешикташ
0
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Бешикташ
3 : 1
Сарпсборг 08
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Бешикташ
3
Сарпсборг 08
1
был в запасе