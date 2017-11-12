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Инал Гетигежев
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2015/2016
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
17:00
Зенит-2
1 : 2
Оренбург
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Зенит-2
1
Оренбург
2
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
Оренбург
1 : 0
Енисей
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
был в запасе
Оренбург
1
Енисей
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
Балтика
0 : 1
Оренбург
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
был в запасе
Балтика
0
Оренбург
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Спартак-2
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Спартак-2
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Оренбург
1 : 1
Авангард
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
1
Авангард
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
Сибирь
0 : 1
Оренбург
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
был в запасе
Сибирь
0
Оренбург
1
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
15:00
Оренбург
3 : 0
Тюмень
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
15:00
был в запасе
Оренбург
3
Тюмень
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Оренбург
1 : 0
Шинник
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
был в запасе
Оренбург
1
Шинник
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Нижний Новгород
0 : 1
Оренбург
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
16:00
Оренбург
2 : 0
Луч
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Луч
0
минуты: 1' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
20:00
Кубань
4 : 1
Оренбург
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
4
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
Оренбург
2 : 2
Ротор
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
минуты: 88' - 90'
Оренбург
2
Ротор
2
минуты: 88' - 90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
Факел
0 : 1
Оренбург
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
17:00
Оренбург
1 : 0
Зенит-2
30.07.2017
30 июля 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
17:00
Оренбург
2 : 1
Тамбов
8.07.2017
8 июля 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'