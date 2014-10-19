Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Денис Скепский
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
минуты: 74' - 90'
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 74' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
был в запасе
Сахалин
0
Сибирь
1
был в запасе
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
12:00
Енисей
3 : 1
Сахалин
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
12:00
минуты: 65' - 90'
Енисей
3
Сахалин
1
минуты: 65' - 90'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
минуты: 71' - 90'
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 71' - 90'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
14:00
Оренбург
0 : 0
Сахалин
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
14:00
минуты: 54' - 90'
Оренбург
0
Сахалин
0
минуты: 54' - 90'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
7:00
Сахалин
0 : 4
Томь
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 60' - 90'
Сахалин
0
Томь
4
минуты: 60' - 90'
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
Сахалин
1 : 0
СКА-Хабаровск
60'
60'
60'
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 75'
Сахалин
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 75'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
19:00
Анжи
1 : 0
Сахалин
6.07.2014
6 июля 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Сахалин
0
минуты: 1' - 90'