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Кристиан Боланьос
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Коста-Рика
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
2010/2011
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
Копенгаген
0 : 2
Реал
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
минуты: 9' - 79'
Копенгаген
0
Реал
2
минуты: 9' - 79'
27.11.2013
27 нояб. 2013
ср
22:45
Ювентус
3 : 1
Копенгаген
27.11.2013
27 нояб. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 61'
Ювентус
3
Копенгаген
1
минуты: 1' - 61'
5.11.2013
5 нояб. 2013
вт
22:45
Копенгаген
1 : 0
Галатасарай
5.11.2013
5 нояб. 2013
вт
22:45
минуты: 56' - 90'
Копенгаген
1
Галатасарай
0
минуты: 56' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
21:45
Галатасарай
3 : 1
Копенгаген
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
21:45
минуты: 46' - 90'
Галатасарай
3
Копенгаген
1
минуты: 46' - 90'
2.10.2013
2 окт. 2013
ср
21:45
Реал
4 : 0
Копенгаген
2.10.2013
2 окт. 2013
ср
21:45
минуты: 63' - 90'
Реал
4
Копенгаген
0
минуты: 63' - 90'
17.09.2013
17 сент. 2013
вт
21:45
Копенгаген
1 : 1
Ювентус
17.09.2013
17 сент. 2013
вт
21:45
минуты: 1' - 79'
Копенгаген
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 79'