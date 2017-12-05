Андерсон Луис Да Силва
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.12.2017 5 дек. 2017 вт 22:45
Бенфика
0 : 2
Базель
5.12.2017 5 дек. 2017 вт 22:45
был в запасе
Бенфика
0
Базель
2
был в запасе
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 20:00
ЦСКА
2 : 0
Бенфика
61'
61'
61'
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Бенфика
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2017 18 окт. 2017 ср 21:45
Бенфика
0 : 1
Манчестер Юнайтед
5'
5'
5'
18.10.2017 18 окт. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Бенфика
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
Базель
5 : 0
Бенфика
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Базель
5
Бенфика
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
Бенфика
1 : 2
ЦСКА
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Бенфика
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'