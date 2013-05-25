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Сергей Ефимов
№12
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
25.05.2013
25 мая 2013
сб
16:00
Балтика
3 : 1
Торпедо
25.05.2013
25 мая 2013
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
20.05.2013
20 мая 2013
пн
18:00
Торпедо
0 : 0
Химки
20.05.2013
20 мая 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Химки
0
минуты: 1' - 90'
14.05.2013
14 мая 2013
вт
15:00
Сибирь
1 : 1
Торпедо
14.05.2013
14 мая 2013
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
10.05.2013
10 мая 2013
пт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Торпедо
10.05.2013
10 мая 2013
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
6.05.2013
6 мая 2013
пн
17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
12'
12'
12'
6.05.2013
6 мая 2013
пн
17:00
12'
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90'
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 0
Торпедо
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
18:00
Торпедо
0 : 1
Салют
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
18:00
был в запасе
Торпедо
0
Салют
1
был в запасе
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
19:45
Волгарь
0 : 1
Торпедо
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
19:45
был в запасе
Волгарь
0
Торпедо
1
был в запасе
2.04.2013
2 апр. 2013
вт
18:00
Торпедо
1 : 1
Спартак-Нальчик
2.04.2013
2 апр. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90'
19.03.2013
19 марта 2013
вт
16:30
Торпедо
1 : 1
Новокузнецк
19.03.2013
19 марта 2013
вт
16:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Новокузнецк
1
минуты: 1' - 90'
12.03.2013
12 марта 2013
вт
14:00
Енисей
0 : 0
Торпедо
12.03.2013
12 марта 2013
вт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
17:00
Химки
0 : 2
СКА-Хабаровск
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
17:00
был в запасе
Химки
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Химки
1 : 2
Енисей
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:00
Урал
1 : 0
Химки
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Химки
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Шинник
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
16:00
Нефтехимик
1 : 2
Химки
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
16:00
минуты: 1' - 64'
Нефтехимик
1
Химки
2
минуты: 1' - 64'
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
Уфа
3 : 2
Химки
90'
90'
90'
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
3
Химки
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
Химки
1 : 2
Балтика
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
17:30
Сочи
0 : 0
Химки
42'
42'
42'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
17:30
минуты: 1' - 79'
Сочи
0
Химки
0
минуты: 1' - 79'
7.08.2012
7 авг. 2012
вт
15:00
Сибирь
2 : 1
Химки
32'
32'
32'
7.08.2012
7 авг. 2012
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90'
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