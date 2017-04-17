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Алексей Иванов
№88
Полузащитник
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
2013/2014
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
Мордовия
1 : 2
Енисей
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
был в запасе
Мордовия
1
Енисей
2
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Мордовия
0
был в запасе
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Спартак-2
2 : 0
Мордовия
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'