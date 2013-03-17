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Алексей Еременко
№20
Полузащитник
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Команда
Килмарнок
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2009
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 61'
Ахмат
0
Рубин
0
минуты: 1' - 61'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:00
Рубин
1 : 0
Зенит
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:00
был в запасе
Рубин
1
Зенит
0
был в запасе
1.12.2012
1 дек. 2012
сб
12:30
Динамо
3 : 0
Рубин
1.12.2012
1 дек. 2012
сб
12:30
минуты: 79' - 90'
Динамо
3
Рубин
0
минуты: 79' - 90'
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
16:45
Рубин
0 : 0
Волга
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
16:45
был в запасе
Рубин
0
Волга
0
был в запасе
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
Рубин
2 : 1
Анжи
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
был в запасе
Рубин
2
Анжи
1
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
14:15
ЦСКА
2 : 0
Рубин
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
14:15
был в запасе
ЦСКА
2
Рубин
0
был в запасе
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
14:45
Рубин
0 : 1
Амкар
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
14:45
был в запасе
Рубин
0
Амкар
1
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:30
Ростов
0 : 4
Рубин
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:30
минуты: 86' - 90'
Ростов
0
Рубин
4
минуты: 86' - 90'
1.09.2012
1 сент. 2012
сб
13:00
Рубин
1 : 2
Ахмат
1.09.2012
1 сент. 2012
сб
13:00
был в запасе
Рубин
1
Ахмат
2
был в запасе
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
17:00
Волга
1 : 2
Рубин
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
17:00
был в запасе
Волга
1
Рубин
2
был в запасе
23.07.2012
23 июля 2012
пн
18:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
23.07.2012
23 июля 2012
пн
18:30
был в запасе
Краснодар
2
Рубин
1
был в запасе