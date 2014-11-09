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Эдгарас Чеснаускис
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010
2009
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
15:00
Уфа
0 : 0
Ростов
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
15:00
был в запасе
Уфа
0
Ростов
0
был в запасе
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Урал
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
был в запасе
Ростов
1
Урал
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
был в запасе
Амкар
2
Ростов
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
Арсенал
1 : 1
Ростов
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
был в запасе
Арсенал
1
Ростов
1
был в запасе