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Ян Дюрица
№4
Защитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Словакия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Локомотив
3 : 0
Мордовия
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
3
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
Локомотив
0 : 1
Кубань
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
был в запасе
Локомотив
0
Кубань
1
был в запасе
6.05.2016
6 мая 2016
пт
19:30
Ростов
2 : 1
Локомотив
6.05.2016
6 мая 2016
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:30
Локомотив
0 : 2
Спартак
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 76'
Локомотив
0
Спартак
2
минуты: 1' - 76'
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
12:00
Амкар
0 : 1
Локомотив
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
17:00
Локомотив
1 : 0
Рубин
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:30
Краснодар
1 : 2
Локомотив
39'
86'
39'
86'
39'
86'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:30
39'
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Локомотив
2 : 0
Уфа
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
6.03.2016
6 марта 2016
вс
17:00
Ахмат
2 : 1
Локомотив
6.03.2016
6 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
Локомотив
2 : 2
Урал
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
был в запасе
Локомотив
2
Урал
2
был в запасе
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Динамо
2 : 2
Локомотив
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
был в запасе
Динамо
2
Локомотив
2
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
Локомотив
0 : 2
Анжи
39'
39'
39'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
19:30
Локомотив
2 : 0
Зенит
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
19:00
Кубань
6 : 2
Локомотив
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Кубань
6
Локомотив
2
был в запасе
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:30
Локомотив
0 : 2
Ростов
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:30
Спартак
1 : 2
Локомотив
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:30
был в запасе
Спартак
1
Локомотив
2
был в запасе
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
19:00
Локомотив
3 : 0
Амкар
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
19:00
был в запасе
Локомотив
3
Амкар
0
был в запасе
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:00
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
1
был в запасе