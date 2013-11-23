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Андрей Колесников
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Салют
0 : 0
Нефтехимик
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
был в запасе
Салют
0
Нефтехимик
0
был в запасе
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:30
Ангушт
1 : 1
Салют
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:30
был в запасе
Ангушт
1
Салют
1
был в запасе
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
Химик
1 : 0
Салют
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
был в запасе
Химик
1
Салют
0
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Салют
4 : 0
Шинник
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
был в запасе
Салют
4
Шинник
0
был в запасе
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
Оренбург
3 : 0
Салют
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
минуты: 1' - 61'
Оренбург
3
Салют
0
минуты: 1' - 61'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
Салют
1 : 1
Енисей
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
был в запасе
Салют
1
Енисей
1
был в запасе
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
Сибирь
1 : 0
Салют
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
был в запасе
Сибирь
1
Салют
0
был в запасе
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
17:00
Нефтехимик
1 : 3
Салют
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
17:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Салют
3
был в запасе
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
Салют
3 : 0
Ангушт
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
был в запасе
Салют
3
Ангушт
0
был в запасе
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Салют
1 : 1
Оренбург
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
был в запасе
Салют
1
Оренбург
1
был в запасе