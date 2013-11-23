Андрей Колесников
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:00
Салют
0 : 0
Нефтехимик
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:00
был в запасе
Салют
0
Нефтехимик
0
был в запасе
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 13:30
Ангушт
1 : 1
Салют
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 13:30
был в запасе
Ангушт
1
Салют
1
был в запасе
4.11.2013 4 нояб. 2013 пн 14:00
Химик
1 : 0
Салют
4.11.2013 4 нояб. 2013 пн 14:00
был в запасе
Химик
1
Салют
0
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
Салют
4 : 0
Шинник
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
был в запасе
Салют
4
Шинник
0
был в запасе
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 14:00
Оренбург
3 : 0
Салют
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 14:00
минуты: 1' - 61'
Оренбург
3
Салют
0
минуты: 1' - 61'
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
Салют
1 : 1
Енисей
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
был в запасе
Салют
1
Енисей
1
был в запасе
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
Сибирь
1 : 0
Салют
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
был в запасе
Сибирь
1
Салют
0
был в запасе
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 17:00
Нефтехимик
1 : 3
Салют
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 17:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Салют
3
был в запасе
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 18:00
Салют
3 : 0
Ангушт
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 18:00
был в запасе
Салют
3
Ангушт
0
был в запасе
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Салют
1 : 1
Оренбург
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
был в запасе
Салют
1
Оренбург
1
был в запасе