Нукри Ревишвили
№77
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Локомотив
3 : 0
Мордовия
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
3
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Анжи
3 : 0
Мордовия
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
3
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
Мордовия
0 : 3
Зенит
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
минуты: 1' - 62'
Мордовия
0
Зенит
3
минуты: 1' - 62'
7.05.2016 7 мая 2016 сб 17:00
Кубань
1 : 2
Мордовия
90'
90'
90'
7.05.2016 7 мая 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
1.05.2016 1 мая 2016 вс 14:30
Мордовия
2 : 1
Ростов
74'
74'
74'
1.05.2016 1 мая 2016 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
Спартак
2 : 2
Мордовия
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
15.04.2016 15 апр. 2016 пт 19:00
Мордовия
1 : 1
Амкар
15.04.2016 15 апр. 2016 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 13:30
ЦСКА
7 : 1
Мордовия
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 13:30
был в запасе
ЦСКА
7
Мордовия
1
был в запасе
4.04.2016 4 апр. 2016 пн 19:00
Мордовия
1 : 2
Крылья Советов
4.04.2016 4 апр. 2016 пн 19:00
был в запасе
Мордовия
1
Крылья Советов
2
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Рубин
1 : 1
Мордовия
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Рубин
1
Мордовия
1
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 14:30
Мордовия
0 : 1
Краснодар
13.03.2016 13 марта 2016 вс 14:30
был в запасе
Мордовия
0
Краснодар
1
был в запасе
6.03.2016 6 марта 2016 вс 14:30
Уфа
1 : 1
Мордовия
6.03.2016 6 марта 2016 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
3.12.2015 3 дек. 2015 чт 19:00
Мордовия
0 : 0
Ахмат
3.12.2015 3 дек. 2015 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 17:00
Урал
3 : 1
Мордовия
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
Мордовия
1 : 1
Динамо
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2015 6 нояб. 2015 пт 19:00
Мордовия
4 : 0
Анжи
6.11.2015 6 нояб. 2015 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
4
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 17:00
Зенит
0 : 0
Мордовия
90'
90'
90'
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 14:30
Мордовия
1 : 1
Кубань
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 14:30
был в запасе
Мордовия
1
Кубань
1
был в запасе
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
Ростов
3 : 2
Мордовия
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
был в запасе
Ростов
3
Мордовия
2
был в запасе
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 14:30
Мордовия
0 : 1
Спартак
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 14:30
был в запасе
Мордовия
0
Спартак
1
был в запасе
Показать все игры