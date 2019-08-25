Адлан Кацаев
№10
Полузащитник
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 февр. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 10:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
49', 57'
49', 57'
49', 57'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 10:00
49', 57'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
28.07.2019 28 июля 2019 вс 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Факел
25'
25'
25'
28.07.2019 28 июля 2019 вс 10:00
25'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
24.07.2019 24 июля 2019 ср 20:00
Чайка
0 : 2
СКА-Хабаровск
8', 12'
8', 12'
8', 12'
24.07.2019 24 июля 2019 ср 20:00
8', 12'
минуты: 1' - 90'
Чайка
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'