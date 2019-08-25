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Адлан Кацаев
№10
Полузащитник
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 февр. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2013/2014
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
10:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
49', 57'
49', 57'
49', 57'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
10:00
49', 57'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Факел
25'
25'
25'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
10:00
25'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
24.07.2019
24 июля 2019
ср
20:00
Чайка
0 : 2
СКА-Хабаровск
8', 12'
8', 12'
8', 12'
24.07.2019
24 июля 2019
ср
20:00
8', 12'
минуты: 1' - 90'
Чайка
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'