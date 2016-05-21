Антон Бобер
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Локомотив
3 : 0
Мордовия
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
3
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Анжи
3 : 0
Мордовия
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
минуты: 60' - 90'
Анжи
3
Мордовия
0
минуты: 60' - 90'
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
Мордовия
0 : 3
Зенит
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Зенит
3
минуты: 1' - 90'
7.05.2016 7 мая 2016 сб 17:00
Кубань
1 : 2
Мордовия
7.05.2016 7 мая 2016 сб 17:00
минуты: 62' - 90'
Кубань
1
Мордовия
2
минуты: 62' - 90'
1.05.2016 1 мая 2016 вс 14:30
Мордовия
2 : 1
Ростов
1.05.2016 1 мая 2016 вс 14:30
был в запасе
Мордовия
2
Ростов
1
был в запасе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
Спартак
2 : 2
Мордовия
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
был в запасе
Спартак
2
Мордовия
2
был в запасе
15.04.2016 15 апр. 2016 пт 19:00
Мордовия
1 : 1
Амкар
15.04.2016 15 апр. 2016 пт 19:00
был в запасе
Мордовия
1
Амкар
1
был в запасе
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 13:30
ЦСКА
7 : 1
Мордовия
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 13:30
минуты: 1' - 46'
ЦСКА
7
Мордовия
1
минуты: 1' - 46'
4.04.2016 4 апр. 2016 пн 19:00
Мордовия
1 : 2
Крылья Советов
4.04.2016 4 апр. 2016 пн 19:00
минуты: 68' - 90'
Мордовия
1
Крылья Советов
2
минуты: 68' - 90'
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Рубин
1 : 1
Мордовия
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Рубин
1
Мордовия
1
был в запасе
3.12.2015 3 дек. 2015 чт 19:00
Мордовия
0 : 0
Ахмат
3.12.2015 3 дек. 2015 чт 19:00
был в запасе
Мордовия
0
Ахмат
0
был в запасе
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 17:00
Урал
3 : 1
Мордовия
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 17:00
был в запасе
Урал
3
Мордовия
1
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
Мордовия
1 : 1
Динамо
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
был в запасе
Мордовия
1
Динамо
1
был в запасе
6.11.2015 6 нояб. 2015 пт 19:00
Мордовия
4 : 0
Анжи
6.11.2015 6 нояб. 2015 пт 19:00
был в запасе
Мордовия
4
Анжи
0
был в запасе
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 17:00
Зенит
0 : 0
Мордовия
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 17:00
минуты: 90' - 90'
Зенит
0
Мордовия
0
минуты: 90' - 90'
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 14:30
Мордовия
1 : 1
Кубань
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 14:30
был в запасе
Мордовия
1
Кубань
1
был в запасе
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
Ростов
3 : 2
Мордовия
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
был в запасе
Ростов
3
Мордовия
2
был в запасе
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 14:30
Мордовия
0 : 1
Спартак
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 14:30
был в запасе
Мордовия
0
Спартак
1
был в запасе
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 16:30
Амкар
2 : 1
Мордовия
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 16:30
был в запасе
Амкар
2
Мордовия
1
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:30
Мордовия
4 : 6
ЦСКА
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:30
был в запасе
Мордовия
4
ЦСКА
6
был в запасе
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