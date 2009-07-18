Александр Пономарев
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.07.2009 18 июля 2009 сб 19:30
Сатурн
4 : 0
Ростов
18.07.2009 18 июля 2009 сб 19:30
был в запасе
Сатурн
4
Ростов
0
был в запасе
24.05.2009 24 мая 2009 вс 13:00
Солярис
2 : 0
Ростов
24.05.2009 24 мая 2009 вс 13:00
был в запасе
Солярис
2
Ростов
0
был в запасе
3.05.2009 3 мая 2009 вс 14:15
Ростов
2 : 1
Зенит
3.05.2009 3 мая 2009 вс 14:15
был в запасе
Ростов
2
Зенит
1
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 15:30
ЦСКА
1 : 2
Ростов
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 15:30
был в запасе
ЦСКА
1
Ростов
2
был в запасе
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Крылья Советов
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 19:00
был в запасе
Ростов
0
Крылья Советов
0
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Динамо
1 : 0
Ростов
74'
74'
74'
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
минуты: 62' - 90'
Динамо
1
Ростов
0
минуты: 62' - 90'
14.03.2009 14 марта 2009 сб 12:00
Амкар
0 : 0
Ростов
14.03.2009 14 марта 2009 сб 12:00
был в запасе
Амкар
0
Ростов
0
был в запасе