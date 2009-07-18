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Александр Пономарев
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
18.07.2009
18 июля 2009
сб
19:30
Сатурн
4 : 0
Ростов
18.07.2009
18 июля 2009
сб
19:30
был в запасе
Сатурн
4
Ростов
0
был в запасе
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
Солярис
2 : 0
Ростов
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
был в запасе
Солярис
2
Ростов
0
был в запасе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
14:15
Ростов
2 : 1
Зенит
3.05.2009
3 мая 2009
вс
14:15
был в запасе
Ростов
2
Зенит
1
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
15:30
ЦСКА
1 : 2
Ростов
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
15:30
был в запасе
ЦСКА
1
Ростов
2
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Крылья Советов
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
19:00
был в запасе
Ростов
0
Крылья Советов
0
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Динамо
1 : 0
Ростов
74'
74'
74'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 62' - 90'
Динамо
1
Ростов
0
минуты: 62' - 90'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
12:00
Амкар
0 : 0
Ростов
14.03.2009
14 марта 2009
сб
12:00
был в запасе
Амкар
0
Ростов
0
был в запасе