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Алексей Игонин
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010
2009
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Анжи
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:45
был в запасе
Спартак-Нальчик
1
Анжи
1
был в запасе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:30
Анжи
2 : 1
Волга
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:30
был в запасе
Анжи
2
Волга
1
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
был в запасе
Ростов
1
Анжи
1
был в запасе
30.07.2011
30 июля 2011
сб
16:45
Рубин
0 : 3
Анжи
30.07.2011
30 июля 2011
сб
16:45
минуты: 80' - 90'
Рубин
0
Анжи
3
минуты: 80' - 90'
24.07.2011
24 июля 2011
вс
20:00
Анжи
0 : 1
Зенит
24.07.2011
24 июля 2011
вс
20:00
был в запасе
Анжи
0
Зенит
1
был в запасе
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Краснодар
2 : 2
Анжи
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
был в запасе
Краснодар
2
Анжи
2
был в запасе
22.06.2011
22 июня 2011
ср
18:30
Крылья Советов
0 : 3
Анжи
22.06.2011
22 июня 2011
ср
18:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Анжи
3
был в запасе
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
Амкар
0 : 0
Анжи
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
минуты: 89' - 90'
Амкар
0
Анжи
0
минуты: 89' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
19:00
ЦСКА
3 : 0
Анжи
14.06.2011
14 июня 2011
вт
19:00
был в запасе
ЦСКА
3
Анжи
0
был в запасе
10.06.2011
10 июня 2011
пт
16:45
Анжи
2 : 0
Спартак-Нальчик
10.06.2011
10 июня 2011
пт
16:45
был в запасе
Анжи
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:30
Анжи
0 : 0
Кубань
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:30
был в запасе
Анжи
0
Кубань
0
был в запасе
7.05.2011
7 мая 2011
сб
15:15
Волга
1 : 2
Анжи
7.05.2011
7 мая 2011
сб
15:15
был в запасе
Волга
1
Анжи
2
был в запасе
1.05.2011
1 мая 2011
вс
13:15
Анжи
1 : 0
Ростов
1.05.2011
1 мая 2011
вс
13:15
минуты: 79' - 90'
Анжи
1
Ростов
0
минуты: 79' - 90'
25.04.2011
25 апр. 2011
пн
18:30
Динамо
2 : 2
Анжи
25.04.2011
25 апр. 2011
пн
18:30
был в запасе
Динамо
2
Анжи
2
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:30
Анжи
2 : 1
Спартак
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:30
был в запасе
Анжи
2
Спартак
1
был в запасе