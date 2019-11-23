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Лента
Матч-центр
Моя команда
Павел Голышев
№17
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 июля 1987 (32) года
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2012/2013
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
Факел
0 : 2
Нижний Новгород
73', 77'
16'
73', 77'
73', 77'
16'
73', 77'
16'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
73', 77'
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
минуты: 79' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 79' - 90'