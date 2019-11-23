Павел Голышев
№17
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 июля 1987 (32) года
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
Факел
0 : 2
Нижний Новгород
73', 77'
16'
73', 77'
73', 77'
16'
73', 77'
16'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
73', 77'
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90'
7.07.2019 7 июля 2019 вс 15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
7.07.2019 7 июля 2019 вс 15:00
минуты: 79' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 79' - 90'