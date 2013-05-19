Лаша Салуквадзе
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Уфа
19.05.2013 19 мая 2013 вс 10:00
минуты: 1' - 56'
СКА-Хабаровск
0
Уфа
0
минуты: 1' - 56'
14.05.2013 14 мая 2013 вт 19:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
14.05.2013 14 мая 2013 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 15:00
Сибирь
1 : 0
СКА-Хабаровск
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
23.04.2013 23 апр. 2013 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
23.04.2013 23 апр. 2013 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
минуты: 1' - 90'
16.04.2013 16 апр. 2013 вт 17:15
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
16.04.2013 16 апр. 2013 вт 17:15
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
9.04.2013 9 апр. 2013 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 3
Салют
9.04.2013 9 апр. 2013 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Салют
3
минуты: 1' - 90'
2.04.2013 2 апр. 2013 вт 18:00
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
2.04.2013 2 апр. 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
18.03.2013 18 марта 2013 пн 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
СКА-Хабаровск
18.03.2013 18 марта 2013 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
11.03.2013 11 марта 2013 пн 15:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.03.2013 11 марта 2013 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'