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Лаша Салуквадзе
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Уфа
19.05.2013
19 мая 2013
вс
10:00
минуты: 1' - 56'
СКА-Хабаровск
0
Уфа
0
минуты: 1' - 56'
14.05.2013
14 мая 2013
вт
19:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
14.05.2013
14 мая 2013
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
15:00
Сибирь
1 : 0
СКА-Хабаровск
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
минуты: 1' - 90'
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
17:15
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
17:15
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
9.04.2013
9 апр. 2013
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 3
Салют
9.04.2013
9 апр. 2013
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Салют
3
минуты: 1' - 90'
2.04.2013
2 апр. 2013
вт
18:00
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
2.04.2013
2 апр. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
18.03.2013
18 марта 2013
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
СКА-Хабаровск
18.03.2013
18 марта 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
11.03.2013
11 марта 2013
пн
15:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.03.2013
11 марта 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'