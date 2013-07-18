Кирилл Кочубей
№8
Полузащитник
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Команда
Черноморец
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.07.2013 18 июля 2013 чт 17:00
Химик
1 : 0
Луч
18.07.2013 18 июля 2013 чт 17:00
был в запасе
Химик
1
Луч
0
был в запасе
13.07.2013 13 июля 2013 сб 10:00
Луч
0 : 1
Шинник
13.07.2013 13 июля 2013 сб 10:00
минуты: 37' - 90'
Луч
0
Шинник
1
минуты: 37' - 90'
7.07.2013 7 июля 2013 вс 16:00
Оренбург
1 : 0
Луч
7.07.2013 7 июля 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 41'
Оренбург
1
Луч
0
минуты: 1' - 41'