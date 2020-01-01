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Лента
Матч-центр
Моя команда
Мартин Шкртел
№37
Защитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Словакия
Дата рождения
15 дек. 1984 (35) лет
Рост
191
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2010/2011
2009/2010
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Истанбул Башакшехир
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