Мартин Шкртел
№37
Защитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Возраст
36
Рост
191
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42