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Лента
Матч-центр
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Жереми Матье
№22
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 окт. 1983 (36) лет
Рост
190
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2013/2014
2009/2010
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
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Кр
Спортинг
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