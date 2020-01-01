Жереми Матье
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Спортинг
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 окт. 1983 (36) лет
Рост
190
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Спортинг
3
1
0
0
0