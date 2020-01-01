Сандерленд
Сандерленд
Подписаться
Сайт
Страна
Англия
Стадион
Стэдиум оф лайт
Тренер
Саймон Грэйсон
С. Грэйсон
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
22
Дональд Лав Д. Лав
Защ
25
6
0
1
1
0
42
Джордж Хонимэн Д. Хонимэн
Пол
25
2
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов