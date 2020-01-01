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Матч-центр
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Сандерленд
Сандерленд
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Страна
Англия
Стадион
Стэдиум оф лайт
Тренер
Саймон Грэйсон
С. Грэйсон
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
22
Дональд Лав
Д. Лав
Защ
25
6
0
1
1
0
42
Джордж Хонимэн
Д. Хонимэн
Пол
25
2
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов