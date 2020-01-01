Питер Крауч
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 янв. 1981 (39) лет
Рост
201
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бернли
1
0
0
1
0