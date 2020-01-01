Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Питер Крауч
№15
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 янв. 1981 (39) лет
Рост
201
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бернли
1
0
0
1
0