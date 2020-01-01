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Лента
Матч-центр
Моя команда
Маккаби
Тель-Авив
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Сайт
www.maccabi-tlv.co.il/en/
Страна
Израиль
Стадион
Блумфилд
Тренер
Шота Арвеладзе
Ш. Арвеладзе
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
4
Энрик Саборит
Э. Саборит
Защ
28
2
0
0
0
0
18
Эйтан Тиби
Э. Тиби
Защ
32
0
0
0
0
0
15
Дор Мича
Д. Мича
Пол
28
2
0
0
0
0
22
Ави Рикан
А. Рикан
Пол
31
1
0
0
0
0
42
Дор Перец
Д. Перец
Пол
25
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
19
Даниэл
Даниэл
Вра
25
0
0
0
0
0
6
игроков
6
Всего
игроков
1
вратарь
2
защитников
3
полузащитников
0
нападающийов