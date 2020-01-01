Криштиану Роналду
№7
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Португалия
Дата рождения
5 февр. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ювентус
22
21
3
2
0