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Лента
Матч-центр
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Криштиану Роналду
№7
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Португалия
Дата рождения
5 февр. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
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Ж
Кр
Ювентус
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