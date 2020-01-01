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Лента
Матч-центр
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Генгам
Генгам
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Страна
Франция
Стадион
Стад дю Рудуру
Тренер
Жослен Гурвеннек
Ж. Гурвеннек
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Педру Ребошу
П. Ребошу
Защ
25
36
0
8
4
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
игроков
1
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
0
полузащитников
0
нападающийов