Текстильщик - Шинник: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Иваново
0:0

Текстильщик - Шинник: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
17 апр. 2021, 15:00 МСК
17.04.2021, 15:00 МСК
суббота
Cтадион Текстильщик
Текстильщик
Иваново
Роман Сафьян
Роман Сафьян
Главный Судья
Составы
События
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Составы

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Текстильщик
мин
-
Агеев
Александр Агеев
90
Тренерский состав
Сергей Павлов
Шинник
мин
-
Игнатович
Павел Игнатович
90
Тренерский состав
Юрий Газзаев

События

Матч окончен 0:0
70'
Желтая карточка
Павел Игнатович
Замена
Александр Агеев
61'
Желтая карточка
Александр Агеев
50'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
Текстильщик
0 : 0
Шинник
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
Текстильщик
0
Шинник
0
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Шинник
0 : 3
Текстильщик
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Шинник
0
Текстильщик
3
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
Шинник
3 : 0
Текстильщик
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
Шинник
3
Текстильщик
0
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 18:30
Шинник
1 : 0
Текстильщик
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 18:30
Шинник
1
Текстильщик
0
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
Текстильщик
1 : 1
Шинник
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
Текстильщик
1
Шинник
1
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 17:00
Текстильщик
0 : 1
Шинник
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 17:00
Текстильщик
0
Шинник
1