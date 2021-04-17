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Текстильщик VS Шинник
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Текстильщик - Шинник: 17 апреля 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Текстильщик
Иваново
0:0
Текстильщик - Шинник: 17 апреля 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 37 тур
ФНЛ,
37 тур
Россия
17 апр. 2021, 15:00 МСК
17.04.2021, 15:00 МСК
суббота
Cтадион Текстильщик
Текстильщик
Иваново
Роман Сафьян
Роман Сафьян
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Составы
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Текстильщик
мин
-
Агеев
Александр Агеев
90
Тренерский состав
Сергей Павлов
Шинник
мин
-
Игнатович
Павел Игнатович
90
Тренерский состав
Юрий Газзаев
События
Матч окончен 0:0
70'
Желтая карточка
Павел Игнатович
Замена
Александр Агеев
61'
Желтая карточка
Александр Агеев
50'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
15:00
Текстильщик
0 : 0
Шинник
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
15:00
Текстильщик
0
Шинник
0
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Шинник
0 : 3
Текстильщик
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Шинник
0
Текстильщик
3
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Шинник
3 : 0
Текстильщик
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Шинник
3
Текстильщик
0
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
18:30
Шинник
1 : 0
Текстильщик
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
18:30
Шинник
1
Текстильщик
0
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Текстильщик
1 : 1
Шинник
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Текстильщик
1
Шинник
1
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
17:00
Текстильщик
0 : 1
Шинник
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
17:00
Текстильщик
0
Шинник
1