Матч завершен
Шильтигхейм
Шильтигхейм
0:4
Матч завершен
Седан
Седан
37
45
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
21 февр. 2021, 16:00 МСК
21.02.2021, 16:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Седан
мин
-
A. Ramalingom
A. Ramalingom
37'
37'
89
-
J. Bijimine
J. Bijimine
45'
45'
89