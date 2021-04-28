Нижний Новгород - Енисей: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Нижний Новгород
Нижний Новгород
-:-

Нижний Новгород - Енисей: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
ФНЛ, 39 тур

ФНЛ,

39 тур

Россия
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Нижний Новгород
мин
1
Анисимов
Артур Анисимов
14
Султонов
Мухаммад Султонов
11
Темников
Иван Темников
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
5
Шумских
Алексей Шумских
7
Маляров
Кирилл Маляров
22
Каккоев
Никита Каккоев
41
Сапета
Александр Сапета
20
Комолов
Павел Комолов
8
Попов
Артем Попов
10
M. Yansane
M. Yansane
Запасные
99
Сысуев
Николай Сысуев
-
23
Зуйков
Сергей Зуйков
-
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
-
6
Гащенков
Михаил Гащенков
-
17
Горбунов
Игорь Горбунов
-
61
Ставпец
Александр Ставпец
-
9
Галаджан
Артем Галаджан
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
77
Beka Kavtaradze
Beka Kavtaradze
-
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-

Прошлые матчи

01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
0 : 1
Нижний Новгород
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
0
Нижний Новгород
1
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
1 : 3
Енисей
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
1
Енисей
3
11.04.2018 11 апр. 2018 ср 15:00
Енисей
1 : 0
Нижний Новгород
11.04.2018 11 апр. 2018 ср 15:00
Енисей
1
Нижний Новгород
0
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Енисей
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 15:00
Нижний Новгород
0
Енисей
2

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