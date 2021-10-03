Нефтехимик - Енисей: 03 октября 2021 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
-:-

Нефтехимик - Енисей: 03 октября 2021 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
3 окт. 2021, -:- МСК
3.10.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков
Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов

Прошлые матчи

21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
Енисей
1
Нефтехимик
0
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Нефтехимик
2 : 0
Енисей
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Нефтехимик
2
Енисей
0
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
Нефтехимик
1 : 0
Енисей
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
Нефтехимик
1
Енисей
0
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 13:00
Енисей
2 : 2
Нефтехимик
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 13:00
Енисей
2
Нефтехимик
2
20.05.2017 20 мая 2017 сб 12:00
Нефтехимик
0 : 2
Енисей
20.05.2017 20 мая 2017 сб 12:00
Нефтехимик
0
Енисей
2
11.07.2016 11 июля 2016 пн 15:30
Енисей
0 : 1
Нефтехимик
11.07.2016 11 июля 2016 пн 15:30
Енисей
0
Нефтехимик
1
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 16:30
Нефтехимик
3 : 2
Енисей
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 16:30
Нефтехимик
3
Енисей
2
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 14:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 14:00
Енисей
1
Нефтехимик
0
19.05.2013 19 мая 2013 вс 12:00
Енисей
2 : 2
Нефтехимик
19.05.2013 19 мая 2013 вс 12:00
Енисей
2
Нефтехимик
2
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Енисей
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 18:00
Нефтехимик
1
Енисей
0