Мальорка - Депортиво: 29 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:0
Первый матч 1:1

Мальорка - Депортиво: 29 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
29 нояб. 2012, 23:30 МСК
29.11.2012, 23:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
20
Седлар
Александар Седлар
12
Баба
Иддрису Баба
24
Вальент
Мартин Вальент
15
Гамес
Фран Гамес
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
21
Райо
Антонио Райо
23
Фебас
Алейш Фебас
7
Посо
Алехандро Посо
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
26
Кубо
Такефуса Кубо
Запасные
25
Парера
Микель Парера
-
2
Састре
Жоан Састре
-
5
Кампос
Хиско Кампос
-
8
Севилья
Сальвадор Севилья
-
9
Абдон
Абдон
-
16
Салибу
Яннис Салибу
-
6
Педраса
Марк Педраса
-
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
-
17
Трайковски
Александар Трайковски
-
4
Сене
Хосеп Сене
-
22
Будимир
Анте Будимир
-
Депортиво
мин
25
Коваль
Максим Коваль
3
Наварро
Фернандо Наварро
16
Луизиньо
Луизиньо
14
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
8
Чолак
Эмре Чолак
5
Москера
Педро Москера
2
Хуанфран
Хуанфран
19
Валле Балонга
Борха Валле Балонга
18
Баккали
Закария Баккали
Запасные
1
Тытонь
Пжемислав Тытонь
-
21
Мунтари
Салли Мунтари
-
20
Гильерме
Гильерме
-
17
Вальверде
Федерико Вальверде
-
15
Адриан
Адриан
-
7
Лукас
Лукас
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

31.03.2013 31 марта 2013 вс 18:00
Мальорка
2 : 3
Депортиво
31.03.2013 31 марта 2013 вс 18:00
Мальорка
2
Депортиво
3
29.11.2012 29 нояб. 2012 чт 23:30
Мальорка
0 : 0
Депортиво
29.11.2012 29 нояб. 2012 чт 23:30
Мальорка
0
Депортиво
0
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 18:00
Депортиво
1 : 0
Мальорка
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 18:00
Депортиво
1
Мальорка
0
01.11.2012 01 нояб. 2012 чт 22:59
Депортиво
1 : 1
Мальорка
01.11.2012 01 нояб. 2012 чт 22:59
Депортиво
1
Мальорка
1
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 18:00
Депортиво
2 : 1
Мальорка
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 18:00
Депортиво
2
Мальорка
1
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Мальорка
0 : 0
Депортиво
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Мальорка
0
Депортиво
0
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Депортиво
1 : 0
Мальорка
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Депортиво
1
Мальорка
0
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
Мальорка
2 : 0
Депортиво
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
Мальорка
2
Депортиво
0
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Мальорка
1 : 1
Депортиво
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Мальорка
1
Депортиво
1
21.09.2008 21 сент. 2008 вс 18:00
Депортиво
0 : 0
Мальорка
21.09.2008 21 сент. 2008 вс 18:00
Депортиво
0
Мальорка
0
22.03.2008 22 марта 2008 сб 22:00
Мальорка
1 : 0
Депортиво
22.03.2008 22 марта 2008 сб 22:00
Мальорка
1
Депортиво
0
31.10.2007 31 окт. 2007 ср 22:00
Депортиво
1 : 1
Мальорка
31.10.2007 31 окт. 2007 ср 22:00
Депортиво
1
Мальорка
1

Новости

Вместо трансфера в чемпионский «МЮ» – боязнь конца света и пауза в карьере
1
#Карлос Роа
23 апреля 2020, 00:02
1
Контракт с Konami мешает игрокам «Барсы» участвовать в турнирах по FIFA 20
#Барселона
23 марта 2020, 11:50
Удивительные трибуны у «Мальорки». Расположены рядом с полем, но попасть туда стоит целое состояние
#Мальорка
01 ноября 2019, 11:55
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
# Новости матча
«Реал» проиграл только три матча в сезоне. Одно поражение – от «Мальорки», которая вылетела в Сегунду
17 июля 2020, 00:36
15-летний Лука Ромеро – самый юный игрок в истории Ла Лиги. Прошлый рекорд держался с 1939 года
25 июня 2020, 01:03
Сенсация дня – разгромное поражение «Валенсии» от «Мальорки»
19 января 2020, 16:49