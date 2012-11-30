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Кубок Испании
Мальорка VS Депортиво
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Мальорка - Депортиво: 29 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:0
Первый матч 1:1
Мальорка - Депортиво: 29 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
29 нояб. 2012, 23:30 МСК
29.11.2012, 23:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
20
Седлар
Александар Седлар
12
Баба
Иддрису Баба
24
Вальент
Мартин Вальент
15
Гамес
Фран Гамес
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
21
Райо
Антонио Райо
23
Фебас
Алейш Фебас
7
Посо
Алехандро Посо
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
26
Кубо
Такефуса Кубо
Запасные
25
Парера
Микель Парера
-
2
Састре
Жоан Састре
-
5
Кампос
Хиско Кампос
-
8
Севилья
Сальвадор Севилья
-
9
Абдон
Абдон
-
16
Салибу
Яннис Салибу
-
6
Педраса
Марк Педраса
-
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
-
17
Трайковски
Александар Трайковски
-
4
Сене
Хосеп Сене
-
22
Будимир
Анте Будимир
-
Депортиво
мин
25
Коваль
Максим Коваль
3
Наварро
Фернандо Наварро
16
Луизиньо
Луизиньо
14
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
8
Чолак
Эмре Чолак
5
Москера
Педро Москера
2
Хуанфран
Хуанфран
19
Валле Балонга
Борха Валле Балонга
18
Баккали
Закария Баккали
Запасные
1
Тытонь
Пжемислав Тытонь
-
21
Мунтари
Салли Мунтари
-
20
Гильерме
Гильерме
-
17
Вальверде
Федерико Вальверде
-
15
Адриан
Адриан
-
7
Лукас
Лукас
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
31.03.2013
31 марта 2013
вс
18:00
Мальорка
2 : 3
Депортиво
31.03.2013
31 марта 2013
вс
18:00
Мальорка
2
Депортиво
3
29.11.2012
29 нояб. 2012
чт
23:30
Мальорка
0 : 0
Депортиво
29.11.2012
29 нояб. 2012
чт
23:30
Мальорка
0
Депортиво
0
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
18:00
Депортиво
1 : 0
Мальорка
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
18:00
Депортиво
1
Мальорка
0
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
22:59
Депортиво
1 : 1
Мальорка
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
22:59
Депортиво
1
Мальорка
1
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
Депортиво
2 : 1
Мальорка
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
Депортиво
2
Мальорка
1
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Мальорка
0 : 0
Депортиво
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Мальорка
0
Депортиво
0
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Депортиво
1 : 0
Мальорка
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Депортиво
1
Мальорка
0
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Мальорка
2 : 0
Депортиво
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Мальорка
2
Депортиво
0
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Мальорка
1 : 1
Депортиво
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Мальорка
1
Депортиво
1
21.09.2008
21 сент. 2008
вс
18:00
Депортиво
0 : 0
Мальорка
21.09.2008
21 сент. 2008
вс
18:00
Депортиво
0
Мальорка
0
22.03.2008
22 марта 2008
сб
22:00
Мальорка
1 : 0
Депортиво
22.03.2008
22 марта 2008
сб
22:00
Мальорка
1
Депортиво
0
31.10.2007
31 окт. 2007
ср
22:00
Депортиво
1 : 1
Мальорка
31.10.2007
31 окт. 2007
ср
22:00
Депортиво
1
Мальорка
1
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