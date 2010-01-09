Лаваль - Весуль: 09 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Лаваль
Лаваль
1:2

Лаваль - Весуль: 09 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Весуль
Весуль
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
9 янв. 2010, 20:00 МСК
9.01.2010, 20:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча