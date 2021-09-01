Латвия - Гибралтар: 01 сентября 2021 смотреть онлайн

Латвия
-:-

Латвия - Гибралтар: 01 сентября 2021 смотреть онлайн

Гибралтар
Отбор ЧМ. Европа, 4 тур

Отбор ЧМ. Европа,

4 тур
1 сент. 2021, 21:45 МСК
1.09.2021, 21:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Латвия
мин
23
Штейнборс
Павел Штейнборс
18
Савалниекс
Робертс Савалниекс
7
Камеш
Владимирс Камеш
17
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Икаунекс
Янис Икаунекс
3
Осс
Марцис Осс
20
Ульдрикис
Робертс Ульдрикис
14
Цыганик
Андрей Цыганик
-
Черномордис
Антонис Черномордис
8
Юрковскис
Райвис Юрковскис
-
Карклинс
Крисс Карклинс
-
Тоберс
Кристерс Тоберс
Запасные
23
Звиедрис
Крисъянис Звиедрис
-
12
Озолс
Роберт Озолс
-
2
Максименко
Виталий Максименко
-
8
Соловьев
Александр Соловьев
-
16
Тарасов
Игорь Тарасов
-
9
Икаунекс
Давис Икаунекс
-
7
Эмсис
Эдуардс Эмсис
-
11
Федоровс
Владиславс Федоровс
-
16
Яунземс
Алвис Яунземс
-
6
Савельевс
Алексейс Савельевс
-
20
Кроллис
Раймондс Кроллис
-
Гибралтар
мин
2
Вайзмэн
Скотт Вайзмэн
6
Чиполина
Рой Чиполина
7
Кашаро
Ли Кашаро
10
Уолкер
Лайам Уолкер
14
Сержант
Джек Сержант
23
Коулинг
Дэйл Коулинг
8
Оливейро
Джейси Оливейро
-
Эннсли
Лу Эннсли
19
Барр
Андре Барр
15
Ронан
Киан Ронан
-
Муэли
Аймен Муэли
Запасные
23
Голдвин
Кайл Голдвин
-
13
Банда
Брэдли Банда
-
22
Барнетт
Эрин Барнетт
-
18
Понс
Ален Понс
-
18
Мулдс
Энтони Мулдс
-
2
Валарино
Джулиан Валарино
-
17
Босио
Джеймс Босио
-
8
Хассан
Мохамед Бадр Хассан
-
9
Стач
Рис Стач
-

Новости

Узнаем новых фигуристов-чемпионов. Мишина меняла партнера и теряла мотивацию, Галлямов ориентируется на Златана
#Александр Галлямов
5 часов назад
«Как отпразднуем победу? Мы идем спать». Радость чемпионов мира по фигурному катанию
#Анастасия Мишина
6 часов назад
Раздельный пьедестал на ЧМ по фигурке. Русские пары награждали сами себя, соблюдали дистанцию и слушали Чайковского вместо гимна
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
7 часов назад
Чалов вышел в старте впервые за три месяца. Сразу забил за сборную и раздал голевые
1
#Федор Чалов
вчера, 22:57
1
Чем интересна Рика Кихира – главная соперница русских фигуристок. Катается сутками и чуть не перешла к Плющенко
#Рика Кихира
24 марта, 17:55
# Новости матча
Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет
8 часов назад
Тарасова и Морозов заняли четвертое место на ЧМ по фигурному катанию. До этого три турнира подряд у них были медали
8 часов назад
Бойкова и Козловский впервые стали медалистами ЧМ по фигурному катанию🥉. Это действующие чемпионы Европы
8 часов назад
Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар🥇
1
вчера, 23:55
1
Маслов получил травму в матче России и Исландии на Евро-2021
вчера, 22:20
Россия разгромила Исландию в первом матче на молодежном Евро
вчера, 21:50
Сын Эйдура Гудьонсена – автор гола в ворота России на молодежном Евро
вчера, 21:39
Чалов забил гол и сделал два ассиста за тайм игры с Исландией. В ЦСКА – 0 результативных действий за пять игр
вчера, 21:17

Травмы

Логинов выиграл первое золото в личных гонках для России. Путь – через провалы, травмы и смерть отца
#Александр Логинов
22 января, 20:00
«Филадельфия» сыграла в НБА составом из семи человек. Лидеры травмированы, у остальных – карантин
#НБА
10 января, 01:12
Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
#Александр Кокорин
19 декабря 2020, 20:59
# Новости травм
В МХЛ после драки хоккеиста увезла скорая – у него черепно-мозговая травма. Его команда отказалась играть
22 января, 22:12
У «Индианы» перед игрой с «Клипперс» травмировано 8 игроков. Случаев коронавируса в клубе нет
18 января, 01:06
«Царь вернулся в команду», – «Монако» анонсировал появление Головина в заявке на матч после травмы
05 января, 22:53
Чинахов пропускает игру с Германией на МЧМ. Он травмировался в матче с Австрией
02 января, 19:35
Чинахов не вышел на матч против Швеции из-за травмы
31 декабря 2020, 05:42
«ПСЖ» проиграл третий матч в сезоне со счетом 0:1. Неймар получил травму
14 декабря 2020, 10:27
Гилерме заменили в первом тайме матча с «Крыльями» из-за повреждения
30 июня 2020, 19:09
«МЮ» и «Ливерпуль» сделали четыре вынужденные замены за тайм
24 февраля 2019, 17:54