Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:3
Матч завершен
Авангард
Курск
Киреев 14
Тлупов 32
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
22 апр. 2018, 17:00 МСК
22.04.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Кубань (ЛФЛ)
мин
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Марков
Николай Марков
90
Авангард
мин
-
Киреев
Игорь Киреев
14'
14'
90
-
Тлупов
Ислам Тлупов
32'
32'
90