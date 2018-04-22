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Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:3
Матч завершен
Авангард
Курск
Киреев 14
Тлупов 32
ФНЛ, 34 тур
ФНЛ,
34 тур
Россия
22 апр. 2018, 17:00 МСК
22.04.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Кубань (ЛФЛ)
мин
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Марков
Николай Марков
90
Авангард
мин
-
Киреев
Игорь Киреев
14'
14'
90
-
Тлупов
Ислам Тлупов
32'
32'
90